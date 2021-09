Slutter med vaksinering i Forum. Idretten åpner opp

Denne uken pågår vaksinering to kvelder i Askøy Forum. Neste uke settes det stikk en kveld. De som da ikke har fått vaksine vil få den ved brannstasjonen.

6. januar gikk startskuddet for vaksineringen på Askøy. Det ble bestemt at det skulle foregå i Askøy Forum, og siden da har askøyværingene fått koronavaksine her.