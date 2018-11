Bil fikk motorstopp inni Olsviktunnelen

Veitrafikksentralen Vest meldte klokken 11.29 fredag om en hendelse i Olsviktunnelen. En bil skal ifølge meldingen havarert inne i tunnelen i retning Bergen. Bilberger skal være bestilt.

– Politiet er på stedet og bilen skaper trafikale problemer. Den har stengt det ene kjørefeltet i retning Bergen sentrum. Vi venter enda på bilberger, sier trafikkoperatør Ove Amundsen klokken 11.45.

Like før klokken 12 melder veitrafikksentralen på Twitter at bilberger har hentet bilen, og at trafikken går som normalt.