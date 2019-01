Emil (17) drømmer om å få barn og unge til å elske matlaging

Hvert år står landets 15-åringer foran et stort valg: Det er nå de for alvor skal stake ut veien mot et yrkesaktivt liv.

Hvordan tar ungdom egentlig denne avgjørelsen?

Tomatsuppe og jordbærsorbé

For to år siden meldte Emil Albinsson (17) seg på et besøk til Sotra videregåande skule. Der fikk han være med på å lage en trerettes middag bestående av tomatsuppe, kyllingrett og jordbærsorbét.

Dermed var han solgt.

Det bar rett på nett for å søke seg inn til matfag med én gang for Kleppestø-gutten.

Hallvard Lyssand

Egentlig hadde Albinsson sett for seg at han skulle jobbe med TV eller noe liknende. Men skolebesøket endret drømmen hans, selv om han hadde interesse for mat fra før og.

– Etter at vi fikk prøve oss var det et lett valg, sier han, og gliser bredt.

En utdannelse etter interesser

Tenk interesse, anbefaler professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges handelshøyskole.

– Spør deg selv: «Hva vil jeg bruke livet mitt på? Hva er viktig for meg?», sier Salvanes.

Levestandard og økonomisk frihet er ikke til å komme unna. Da kan ikke lønn undervurderes.

– Ikke slik at du skal tenke på om du vil bli rik eller ikke rik, men at du tenker over hvordan du vil ha livet ditt. Vil du bo i en by? Vil du ha en familie? Mange blir forundret over inntektsforskjellene mellom ulike yrker, sier samfunnsøkonomen.

Anne Jo Lexander

Luksushotell neste

Albinsson går nå andre året på restaurant- og matfag, og neste lørdag bærer det rett til Malta.

Der venter luksushotellet Hilton og tre ukers praksis på Albinsson og to andre klassekamerater.

– Vi måtte gjennom et intervju, og de så på både fravær og oppmøte. Det er viktig, sier Albinsson.

Og unggutten har ikke gitt opp fjernsynsdrømmen ennå. Håpet er å ha et eget matprogram på TV.

– Jeg vil lage et matprogram for barn, slik at jeg kan inspirere andre unge til å bli interessert i matlaging, sier 17-åringen.