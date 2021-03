Nå skal det ryddes opp i byggesaksgebyrene

Kommunen jobber med å bedre mottaket av byggesøknader.

Kommunen brukte et halvt år på å innvilge byggesøknaden til Dan Fredrik Refvik, som deretter mottok et byggesaksgebyr på 18.000 kroner. Foto: Tom-Stian Karlsen (arkiv)

Byggesaksavdelingen i kommunen jobber med å bedre situasjonen rundt mottak av søknader.

– Både for kommunen og søkerne er det ønskelig at søknader blir raskt gjennomgått etter mottak, slik at eventuelle mangler kan rettes opp med en gang, sier Natlandsmyr.