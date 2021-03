Kommunen fikk ikke kjøpe badeperlen

Etter at grunneier hadde fjernet et stupebrett forsøkte kommunen å kjøpe badeplassen Stolpaskuret i Strusshamn. Men tilbudet på 100.000 kroner ble blankt avvist av Havna AS.

Kommunen ønsket å kjøpe denne badeplassen fra Havna AS i fjor høst. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Kaspar Knudsen

– Tilbudet var ikke den store prisen per kvadratmeter.