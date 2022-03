Tror fremdeles at brannen var påsatt

Politiet mener fortsatt brannen i Florvåg kan ha vært en kriminell handling. De har ennå ikke kommet i kontakt med alle vitnene.

– Vi har tidligere gått ut med at brannen mest trolig var påsatt, og det har ikke endret seg. Men det er for tidlig å konkludere, sier politiadvokat Are Nygård Bergh.

Det var fredag 11.