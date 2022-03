Slik vil de utvide Strusshamn skole for å kunne ta i mot flere elever

Politikerne vil at kommunen kjøper eiendom for å utvide skolen. Det vil også gjøre at flere kan få bygge boliger i Strusshamn.

Onsdag diskuterte politikerne i utvalg for oppvekst og levekår muligheter for å utvide skolekapasiteten i Strusshamn skolekrets.