Familievenn tiltalt for overgrep mot mindreårige jenter

Ein mann i 50-åra er tiltalt for overgrep mot to mindreårige jenter.

– Mannen var venn av foreldra til jentene, opplyser statsadvokat Benedicte Hordnes.

Ein mann frå Askøy er tiltalt for seksuelle overgrep mot ei jente under 14 år, og ei under 16 år.