Familie måtte evakuera frå hus på Askøy

Tysdag kveld fekk naudsentralen inn melding om at det brende i ein einebustad i Sjøvegen på Ask.

Kort tid etter at brannen ble meldt inn, var brannvesenet på plass med røykdykkarar, og like over klokka 22 var brannen sløkt, skriv 110 Hordaland på Twitter.

Der kjem det også fram at det var «lite røyk og ingen flammar» då brannvesenet kom til staden.

– Det har vore ein brann på eit kjøkken som truleg har spreidd seg til ventilasjonsanlegget, fortalte vaktkommandøren Bergensavisen tysdag kveld.

I BA-artikkelen står det også at alle bebuarane, to vaksne og tre barn, måtte evakuera som følge av hendinga.