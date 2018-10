Om få dager kan det bli slutt på parkeringskaoset

Kleppestø kai er ofte smekkfull med biler i ukedagene. Parkeringsplassene brukes av mange askøyværinger som pendler til og fra jobb. Snart vil de ergre seg litt mindre over få parkeringsplasser, ifølge samferdselssjef i Askøy kommune, Bjørn Egil Olsen.

– Vi har søkt om tillatelse fra eksisterende plan, noe vi har fått gjennom. Det betyr at området helt ytterst på kaien blir midlertidig parkeringsplass frem til arbeidet med Kleppestø-planen trer i kraft, sier han.

Tirsdag og onsdag skal det legges asfalt i området, og torsdag vil det bli åpnet for parkering. Det vil gi omkring 75 ekstra parkeringsplasser.

– Dette er veldig gode nyheter. Det er et skrikende behov for å øke kapasiteten på kaien, sier Olsen.

Jan Erik Storebø

Feilparkering

Samferdselssjefen forteller at arbeidet ikke gikk knirkefritt første dag. Problemet var nemlig at en rekke biler hadde feilparkert, noe som førte til at asfaltbilene ikke fikk gjennomført arbeidet de skulle.

– Dette er ikke bra. Folk kan ikke parkere bilene slik at de står i veien for alminnelig ferdsel, sier han.

Ifølge Olsen kontaktet asfaltarbeiderne politiet.

– Da jeg snakket med min arbeidsleder tidligere i dag kunne han fortelle at politiet var blitt kontaktet, og at de hadde bekreftet at de var på vei, sier han.

Saken har tydeligvis løst seg for da AV besøkte Kleppestø kai litt etter klokken 14 tirsdag var asfaltbilene i bruk. Mer enn halve området var på dette tidspunktet asfaltert.