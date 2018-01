Verdens største veldedighetsløp kommer til Askøy

Første helgen i juni braker det løs på Ravnanger. Askøy er valgt ut som én av åtte vertskapskommuner for Kreftforeningens storstilte familiefestival Stafett for livet i 2018, der Ask friidrett blir en viktig støttespiller.

– Vi er vant til store arrangement og stiller med mange frivillige, men vi har bruk for enda flere, bekrefter Oddvar Johan Jensen, som har tatt på seg å være stafettleder for Kreftforeningen. Han er også styremedlem i Ask friidrett.

Stafett for livet ble arrangert for første gang i Norge i fjor og foregår nå i 5.000 byer med over 3,6 millioner deltakere fra hele verden.

Ønsker en møteplass

Arrangementet er en lagsstafett som vil vare 24 timer fra klokken tolv på formiddagen lørdag. Kreftforeningen ønsker velkommen de som er rammet av kreft, pårørende og andre som både er nysgjerrig og som ønsker å vise sin støtte.

– Kreft er et ord som river i oss når vi hører det. Det utløser både vanskelige tanker og følelser, sier Jensen videre.

Fakta: Stafett for livet Er originalt kalt «Relay for life» og er verdens største non-profit-løp. I Norge er det Kreftforeningen som er arrangør. Det er over 3,6 millioner deltakere, i over 5.000 byer og i 28 land. Stafettleder er Oddvar Johan Jensen fra Askøy, som er vertskommune for arrangementet og inviterer folk fra kommuner i omegn. Arrangementet varer i 24 timer og det er ikke et løp hvor den raskeste vinner. Det blir satt opp en lagstafett hvor man veksler mellom å gå og løpe. Lagene er av ulik størrelse og består som regel av familie, venner, skoler og bedrifter som melder seg på og gjennomfører en stafett på et avgrenset område, som en sportsarena. Løpet mobiliserer både løpere, tilskuere og lokalmiljøet til å sette fokus på kreftsaken. I fjor ble Norges første Norges første Stafett for livet arrangert på Randaberg. Det ble skikkelig suksess, 1700 deltakere. Askøy er blant åtte steder i landet som skal arrangere Stafett for livet i 2018 og Ask Friidrett har hovedansvar for å koordinere det frivillige arbeidet. Kilde: Kreftforeningen.

Ved å arrangere dette veldedighetsløpet håper de å kunne sette søkelys på kreft på en god måte. Idéen er fra USA og har nådd oss via Danmark.

Mistet konen

Jensen mistet selv konen på grunn av kreft for noen år siden, og han tror arrangementer som dette kan være med å gjøre hverdagen lettere for mennesker som er i en situasjon hvor de må forholde seg til kreft.

– De som blir syke må lære seg å leve med kreft. Og selv om de blir frisk må både pasienter og pårørende lære seg å leve på en ny måte, forklarer Jensen.

Han tror at mye handler om kompetanse på livet, om å lære hvordan man skal kunne ha et best mulig liv midt i store utfordringer.

– Slik arrangementet er lagt opp kan man møte sykdommen og senke skuldrene. Det er like mange forskjellige reaksjoner på sykdommen som det er mennesker, og jeg tror dette arrangementet blir en bra møteplass for alle - også for de som ønsker å støtte noen som er rammet, fortsetter han.

La ut på pilgrimsferd

Selv har Jensen lovet at han skal legge tilbake 50 runder på friidrettsbanen på Ravnanger idrettspark. I sommer gikk han 35 mil under en pilgrimsferd, på asfalt i 36 grader pluss på det varmeste.

– Jeg må få understreke at denne stafetten handler ikke om prestasjoner. Den er åpen både for dem som ønsker å gå en runde eller to, og for de som ønsker å løpe mye. Det fysiske er ikke målet i seg selv, forklarer han.

Christine Fagerbakke

Han får støtte fra rådgiver Hilde Kleppestø i Kreftforeningen. Hun påpeker viktigheten av fellesskapet i disse arrangementene.

– Vi så at fjorårets stafett gav folk en anledning til å tilbringe tid sammen og støtte en felles sak. Dette var med å skape mer åpenhet, og det håper vi å få til på Askøy også, sier Kleppestø.

Etterlyser frivillige

For å gjennomføre arrangementet trengs frivillige bidragsytere.

– Ask Friidrett har påtatt seg vertskapsrollen. De har et fantastisk anlegg for arrangementet. Men vi trenger folk til å være med på selve gjennomføringen, sier Jensen.

Han forteller at Askøy er valgt fordi man vet at askøyværingene har tradisjon for å ta i et tak.