– Koronakrisen er også en krise for barn og unge i en sårbar livssituasjon

– Vi vet at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Det kan også være barn som opplever at voksne rundt forandrer seg og blir annerledes enn hva de har vært vant til. Og at det oppleves utrygt, sier Eva Mikkelsen, leder for familie og inkludering i Askøy kommune.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute er nå ekstra utsatt fordi koronaviruset har ført til stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.

– Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn, ifølge Mikkelsen.

Fakta: Her kan du få hjelp: En rekke hjelpetelefoner tilbyr råd og hjelp til barn og ungdom som opplever hjemmesituasjonen som vanskelig. Det er også mulig å ringe dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom. Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Har nå åpent hele døgnet hele uken. Kors på halsen: 800 333 21 Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Si det med ord: 116 123 Sidetmedord.no, er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Du kan også chatte via nettsiden deres. Vold- og overgrepslinjen: 116 111 Hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Ordfører Siv Høgtun kommer med en oppfordring til dem som har det tøft hjemme.

– Når det er ekstra vanskelig hjemme er det viktig å holde kontakt med venner og slektninger for eksempel på sosiale medier. Med dem kan man snakke om andre ting, eller om hvordan man har det hjemme, sier ordføreren.

– Snakk med barna

Det gjør også at voksne kanskje ikke er de første som får vite om barn og ungdom har det bra eller ikke. Barn og ungdom vil sannsynligvis få informasjon om dette, gjennom den kontakten de har med hverandre. Enten det er egne venner, eller venner som har fått vite at det er andre som strever.

– Noen kan ha blitt bedt om ikke å fortelle dette videre, og opplever det vanskelig å bære på en slik hemmelighet alene. Vi tenker det er viktig at foreldre snakker med barna sine og hører hvem de har kontakt med, og hvordan disse har det, oppfordrer Mikkelsen.

Ta kontakt om du trenger hjelp

Barneverntjenesten skal være en støttespiller når barn har det vanskelig. Barnevernvakten er akuttberedskapen til barnevernet på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger raskt hjelp.

Er du bekymret for hvordan et barn har det, eller har behov for å drøfte en bekymring, kan du kontakte barnevernvakten på telefon 409 19 480.

Politiet gikk for øvrig onsdag ut med følgende oppfordring i forbindelse med koronautbruddet:

«For mange er karantene, isolasjon og hjemmekontor kjedelig. For enkelte betyr det å være innesperret med sin voldsutøver eller overgriper 24 timer i døgnet. Dersom du, eller noen du kjenner blir utsatt for dette, ta kontakt med politiet på 02800 så raskt som mulig. De er åpen hele døgnet alle dager. (Ved nød – ring alltid 112)».