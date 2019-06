Siste: Mange kan drikke vannet igjen

– Da vi sendte ut kokevarselet, var vi overforsiktige og sendte ut bredt for å være hundre prosent på den sikre siden.

Det sier Askøy-rådmann Eystein Venneslan.

Fikk kontrabeskjed

Onsdag ettermiddag gikk det ut kontrabeskjed til en rekke innbyggere som i forrige uke fikk kokevarsel. Årsaken er at de ikke er tilknyttet Kleppe vannverk.

– De får vannet fra Ingersvann. Der har vi tatt prøver, og vannet er helt fint, sier rådmannen.

De som har fått sms med at de nå kan drikke vannet, bor i områdene Solhola, Nedre Strand, Øvre Strand, Olahaugen og Kleiva. Strengt tatt kunne disse altså fint ha drukket vannet de siste dagene uten å koke det.

Har fått mange varsler

Askøyværingen har vært i kontakt med beboere som har fått sms-varsel om at de ikke lenger trenger å koke vannet. Mange av disse skal i lang tid ha fått varsel som gjelder Kleppe vannverk. Men de får altså ikke vannet fra Kleppe, men fra Ingersvann.

Kommunikasjonsansvarlig i Askøy kommune Dag Folkestad bekrefter også at det har skjedd en feil med varslingen for folk i de nevnte områdene.

– De har vært bekymret uten grunn. Varslingssystemet går på område og derfor har de blitt inkludert. Hvis man ser positivt på det hadde det vært verre om de ikke fikk varsel, men skulle hatt det, sier han.

Folkestad legger til at dagens varslingsystem har svakheter.

– Dagens løsning er ikke helt optimal, sier han, og fortsetter:

– Varslingsystemet kommer vi til å gå gjennom uansett. Vi skal ha et møte med de som har denne løsningen for å se på hva vi kan gjøre for at det blir bedre. Vi trenger et mer oppdatert system, sier han.

Folkestad har ikke oversikt over hvor mange som har fått SMS-varsel onsdag kveld.