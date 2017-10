Remi fra Askøy er i Las Vegas: – Folk kom løpende

– Vi står langt bak på kjøkkenet på Hard Rock Café i Las Vegas, skrev askøyværingen Remi Krognes på Facebook i åtte-tiden mandag morgen.

Søndag kveld lokal tid (tidlig mandag morgen norsk tid journ. anm.) kom de første meldingene om at det hadde vært en alvorlig skyteepisode i Las Vegas i USA.

– Vi var på Hard Rock Café og spiste. Plutselig kom det folk løpende inn til oss. Vi ble tatt med bak på kjøkkenet og de låste ned hele restauranten. Vi sitter her ennå og venter på at politiet skal komme å gi oss beskjed om hva som skjer videre, skriver Krognes i en tekstmelding til Askøyværingen like før klokken 11 mandag formiddag norsk tid.

En liten stund etter sendte Krognes en video til Askøyværingen. Han var da tilbake på hotellet.

– Det har aldri vært så stille i gatene. Jeg har akkurat komt tilbake på hotellet og legger meg for å hvile nå. Alt er bra med meg, skriver Krognes.

Saken fortsetter under videoen.

– Ti minutters gange unna

Ifølge politiet i Las Vegas er minst 20 personer drept og over 100 skadet som følge av skytemassakren.

Remi Krognes fra Askøy er for tiden på ferie i Las Vegas. Mandag morgen la Krognes ut et bilde fra kjøkkenet på hard Rock Café, der han skrev at han hadde det bra.

– Vi vet ikke så mye foreløpig, skrev Krognes.

Avstanden fra Mandalay Bay, der skytingen fant sted, til Hard Rock Cafe er cirka ti minutters gange.

Saken fortsetter under Facebook-innlegget.

– Én gjerningsperson

Skytingen skal ifølge flere medier være rettet mot musikkfestivalen Route 91 Harvest Festival, og en video som nå florerer på nettet viser at artisten Jason Aldean var midt i en låt da det plutselig ble hørt en rekke skudd fra en plass i nærheten.

Ifølge politiet og flere medier skal én person stå bak skytingen. Denne personen skal etter hvert ha befunnet seg, og blitt drept, i 32. etasje på Mandalay Bay hotell og kasino i Las Vegas. I tillegg leter politiet etter en annen person.