SFO ved Askøy-skole stengt med umiddelbar virkning

– Denne sluken har vært et velkjent problem for kommunen i flere år, sier assisterende rektor ved Haugland skole, Monica Solheim.

Ifølge henne har sluken utenfor inngangsdøren til SFO vært tett, og kombinert med store mengder nedbør begynte det å renne vann inn i bygget natt til torsdag.

Renholdsarbeideren ved skolen, Marzena Bucynska, opplyser at det var to til tre centimeter med vann på gulvet i hele SFO-bygget da hun kom på jobb like før klokken seks torsdag morgen. Utenfor inngangsdøren skal det ha vært betydelig mye mer vann. Dette begynte å strømme inn da Bucynska tok seg inn i bygget.

Skal sjekke for skader

Vakthavende ved 110-sentralen, Arne Corneliussen, kan fortelle at det har vært vann på et gulvareal på omkring 130 kvadratmeter.

– Brann var ute der og lenset opp rundt halv syv i dag tidlig. Vi returnerte like før halv åtte, sier han.

Konsekvensen av vannet som fløt på gulvet har vært at SFO måtte holde stengt torsdag morgen.

– Vi måtte flytte opp barna som kom på SFO til klasserommene, noe vi må gjøre senere i dag også. Vi kan ikke ta imot barna på SFO slik det er der nå, sier Monica Solheim.

Hun legger til at gulvet i SFO-bygget er nytt i tillegg til kjøkkeninnredningen.

– Det er faktisk bare et par uker siden det kom nytt gulvbelegg. Brannvesenet har nå fått ut det verste, men hvor mye vann og fukt som er i bygget nå vet jeg ikke. Vi skal ta en sjekk i løpet av dagen for å se på om det er skader og hva vi gjør videre. Foreløpig vet vi ikke når bygget kan brukes igjen.

Kjeller på Follese ble oversvømt

På Follese har også brannvesenet registrert en hendelse etter nattens store mengder med nedbør.

– Dette dreier seg om en oversvømt kjeller. Det er rundt 20 centimeter med vann på gulvet, sier vakthavende utrykningssjef ved Askøy Brann & Redning, Stig Juvik.

Da AV snakket med ham rundt klokken 10.30 kunne han også opplyse at det var mye vann i området rundt boligen.

– Vi befinner oss på Stølen på Follese. Det er mye vann her. Det kommer en bekk i område og akkurat nå er det en stor dam her, sier han.