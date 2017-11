– Det ristet godt i hele huset

Cirka klokken kvart på ti tirsdag morgen kjentes et jordskjelv i så å si hele bergensområdet. Jordskjelvets episenter er ifølge flere eksperter like vest for Øygarden.

– Det ristet godt i huset i et halvt minutt, med påfølgende vibrasjoner og klirring i skapene, skriver AV-leser Mikael Knutsen på Facebook.

Knutsen bor i Breivik på østsiden av Askøy.

– Uvanlig

Anne Strømmen Lycke ved forskningsinstituttet NORSAR forteller til Askøyværingen at jordskjelvet ble registrert klokken 09.46. Skjelvet som hadde en styrke på 3,8 hadde sitt episenter vest for Øygarden.

– Dette har man merket veldig godt i hele bergensområdet. Derfor har vi også blitt kontaktet av mange, sier hun, og forteller videre at jordskjelv med denne styrken er uvanlig på Vestlandet.

– Utenfor vestlandskysten har vi ganske ofte jordskjelv med en styrke på mellom to og tre. 3,8, som er målt i dette tilfellet, er imidlertid uvanlig, sier hun.

Google/NORSAR

– Lite som tyder på etterskjelv

Lycke forventer ikke at det kommer etterskjelv.

– Det er lite som tyder på det.

Hun forventer heller ikke meldinger om skader etter jordskjelvet, men påpeker samtidig at mange nok har merket klirring i glass og risting i husene.

NORSAR oppfordrer nå folk om å oppdatere seg via jordskjelv.no dersom det er behov for mer informasjon.