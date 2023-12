Hjelpesentralen startet opp for to år siden. Nå kan det gå mot slutten

Frivillige slår alarm for at videreføringen av hjelpesentralen står i fare.

Hjelpesentralen deler ut gratis klær og er et sosialt knutepunkt for de som sliter økonomisk. Frivillige uttrykker nå bekymring for at det ikke er tatt initiativ til å videreføre prosjektet.