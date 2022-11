Legger ned restauranten, men det blir fremdeles thaimat i Florvåg

Odd og Bebe Michelsen starter opp ny restaurant i Florvåg.

I tillegg til å ha åpen restaurant hver dag, ønsker de også å satse på tilstelninger i restauranten, som konfirmasjoner og barnedåper.

– Det var det som gjorde at vi falt sånn for lokalet, vi tenkte det måtte være glimrende for slik bruk, sier han.