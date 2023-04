Barn leker på skoletaket. Frykter alvorlig ulykke

Redd for at livsfarlig lek vil få et tragisk utfall.

– Jeg vil sterkt advare mot at noen tar seg opp på skoletaket, og jeg vil oppfordre foreldre til å ta en prat med barna sine, sier rektor Lise Jakobsen på Tveit skole.

Politikerne skal vurdere om det bør innføres tiltak ved skolen.