Folk klager på at syklene støyer for mye. – Det må være greit å ha det gøy når man er ungdom, sier en av guttene i miljøet

– Vi kjører for gøy, sier 18-åringen. Han forstår ikke hvorfor folk klager på støy fra moped- og motorsykkelkjøring, men er enig at det er unødvendig å bråke sent på kveld.