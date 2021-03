Rådmann eller kommunedirektør?

SV-politiker Sølvi Folkedal vil at vi skal kalle dagens rådmann Eystein Venneslan for kommunedirektør.

Sølvi Folkedal (SV) mener rådmannen bør hete kommunedirektør. – Dette er ingen typisk venstresidesak, initiativet til tittelendringen har kommet fra mange ulike partier i andre kommuner, sier hun. Foto: privat

Kikker du over kommunegrensen til Øygarden, ser du at den øverste, administrative sjefen bærer den nye tittelen kommunedirektør. Sjekker du derimot med Ullensvang eller Osterøy kommuner, finner du at de administrative sjefene betegnes som rådmenn, enten de heter Ole-Jørgen (Ullensvang) eller Ingvild (Osterøy).