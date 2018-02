Dei plar vanlegvis å mata endene oppe ved Vatnavatnet på sørsida av Florvågtunnelen, men på søndag måtte familien på tre bevega seg ned til Kleppestøkaien.

– Vatnet der oppe var rett og slett frose til is, og det var få ender å sjå. Difor er me her no, smiler Therese Nygaard.

Saman med sambuaren Kenneth Martinussen og vesle Robert på berre seks månadar, var ho ute og koste seg i finvêret søndag føremiddag.

– Dette er jo berre herleg, seier Therese og får støtte frå Kenneth.

– Når det er slikt vêr, må ein koma seg ut. Søndagsturen er eigentleg ein fast tradisjon for oss, men me plar sjeldan å gå ned på kaien, seier Kenneth.

Han har budd på Askøy i seks år. Etter tre år fekk han selskap av Therese, og for eit halvt år sidan kom altså vesle Robert til verda.

– Han kosar seg han, fastslår Kenneth.

Joar Hystad

Når vêret er som i dag, er det fint nesten over alt. Men den svære og grå parkeringsplassen på Kleppestøkaien gjer at øysentrumet kanskje ikkje er den første staden ein tenkjer på når ein planlegg søndagsturen.

I kommunestyremøtet på torsdag blei omsider Kleppestøplanen vedteke, noko som gjev von om at det om nokre år kanskje skal byrja på skje noko nede på kaien.

Kenneth og Therese har ikkje sett seg inn i planen, men ser positivt på at det finst ein plan om å utvikla området.

– Det vil nok gjera Kleppestø meir attraktivt både for fastbuande og kanskje også turistar, seier Kenneth.

– Takk for praten!

– Ha ein fin søndag!