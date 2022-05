Prøver å finna løysing for Kollevåg-sanden. Men det blir svært dyrt

Det blir neppe sandstrand innerst i Kollevåg denne sommaren.

Kollevåg vart for få år sidan rusta opp for 25 millionar kroner. Men i tida etter har bølgjer og strøm forsynt seg grovt av sanden. Innerst i bukta er det no steinstrand, ikkje sandstrand.