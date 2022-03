Plutselig ser legesituasjonen mye lysere ut

– Jeg var for å se litt på lokalene her i Florvåg. Da tenkte jeg at nå gjør jeg det med 100 prosent innsats.

Ved Florvåg legesenter har kommunen overtatt kontorene etter en psykologpraksis som var samlokalisert med legesenteret. Nå har de bygget dette om til to nye legekontorer.