Åtvarar om styrtgren, kan koma opptil tre centimeter i timen

Meteorologisk institutt går ut med farevarsel.

Me er ikkje akkurat uvande med regn her, men det som no kjem er langt utover det vanlege.

Det er frå natt til tysdag at det skal hølja ned. Meteorologane reknar med at det er store lokale variasjonar, men at det kan koma 15–30 millimeter i timen.

For å setja det i perspektiv: Ved 40 millimeter regn på 24 timar, blir det varsla om «store nedbørsmengdar». Regnveret som er venta no, er altså langt verre.

Kan fløyma over

Varselet gjeld for det meste av Hordaland, inkludert oss vest for Bergen. Det er eit såkalla gult farevarsel som no er sendt ut, det betyr «moderat fare».

Det er fare for vassplaning på vegane. Meteorologisk institutt rår folk til å sørga for at dreneringsvegar og stikkrenner blir sjekka og eventuelt reinsa. Ein bør og halda seg unna bratte skråningar og bekkar med stor vassføring.

Eitt døgn

Varselet gjeld frå klokka 02 natt til tysdag, til klokka 02 natt til onsdag.

Meteorologane er sjølvsagt klar over at det ikkje er uvanleg med regn i bergensregionen. Det tek dei og høgde for i vermeldingane. Medan «store nedbørsmengdar» her altså er 40 millimeter regn i døgnet, skal det berre 20 millimeter i døgnet til for å melda «store nedbørsmengdar» i tørrare delar av landet.