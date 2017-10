Båtbrann på Fromreide: Brannvesenet takker de lokale

– Vi har fått melding om at det brenner i en båt og er påvei utover nå, bekrefter Tony Nyberg, vakthavende brannsjef i Askøy Brann & Redning.

Det skal ikke være snakk om personer i båtene.

Full fyr

Meldingen kom like før klokken ett, og det skal være snakk om en større båt som ligger til kai i Lisstraumen.

– Det er full fyr i båten og det ligger både hytte og naust i nærheten som de er bekymret for at brannen kan ta tak i, sier Ronald Drotningsvik, vaktkommandør hos 110-sentralen.

Camilla Mikalsen Fromreide

Ingen kjørevei

Det skal ikke være kjørevei til området, og brannvesenet har rekvirert båter både fra Bergen og Øygarden for å hjelpe til med slukkingen. Det vil derimot ta noe tid før de rekker frem til stedet.

– Askøy brannvesen er der ute, men som sagt er det ikke kjørevei, noe som gjør slukkingen vanskeligere, fortsetter Drotningsvik og legger til:

– Brannen kan sees på lang avstand og vi har fått mange meldinger. Eieren skal ikke være i området og er blitt kontaktet.

En AVtipser forteller like etter halv to at den ene tanken på båten nettopp har eksplodert. Det skal være mye røyk i området.

Skjermdump

Brannvesenet på stedet

Ifølge appen Marinetraffic ligger brannvesenets egen båt «Sjøbrand» i beredskap ute i vågen. Askøy brannvesen fikk rekvirert en båt fra de lokale og hadde ifølge vaktkommandøren mer eller mindre slukket brannen da brannbåten kom til stedet.

– Vil tilbakekalte båten fra Øygarden og Sjøbrand ligger i beredskap. Askøy brannvesen fikk slukket brannen på egenhånd, forteller Drotningsvik.

– Brannen er slukket og de skal ha kontroll på stedet. Brannen smittet over i en annen båt, men det er for tidlig å si hva som har skjedd og hvorfor det har tatt fyr, fortsetter han.

Vaktkommandøren roser også publikum for å stille opp.

– Det er frustrerende å stå på kaien og se at det brenner, så det er veldig kjekt at de lokale stiller opp, påpeker Drotningsvik.

Takker for lokal hjelp

På Fromreide ble brannvesenet møtt av naboer på kaien, som hadde båter i nærheten.

– De stilte båtene til disposisjon, slik at vi fikk lastet bærbare pumper og annet utstyr ombord og kommet oss bort, forteller Nyberg.

Mannskapet fra Askøy brannvesen fikk raskt kontroll på brannen.

– Jeg syntes det er kjempepositivt at folk stiller og vi takker enormt for det, legger han raskt til.