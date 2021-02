I denne bedriften har det vært full spenning i 30 år

Fortsatt full spenning etter 30 år

Thorbjørn Sæterstøl (til venstre), Bjarte Hjelle og Svein Erling Vikøren er tre av 30 ansatte i Askøy-Bergen Elektro AS . I løpet av mange år i elektrobransjen har firmaet fått mange faste kunder. Foto: Tom-Stian Karlsen

30 år etter den spede begynnelsen lever Askøys største elektrofirma fortsatt i beste velgående.

– Vi økte omsetningen med tre millioner kroner fra 2019, og jeg er fornøyd med at kom oss greit gjennom fjoråret. Vi omsetter nå for rundt 33 millioner kroner i året, sier daglig leder Svein Erling Vikøren i Askøy-Bergen Elektro AS.