Det verste er å ikke vite hva som skjer med jobbene våre

Kommunen vurderer å konkurranseutsette renholdet. Her får du ukens næringssaker oppsummert.

Til sammen 75 renholdere i Askøy kommune risikerer å miste kommunen som arbeidsgiver og bli overført til privat selskap dersom renholdet settes ut på anbud.

– Det verste er stresset og usikkerheten rundt hva som skal skje med jobbene våre, sier renholder Siv Almestad.

Grunnen til usikkerheten er at kommunestyret i økonomiplanen for 2021 til 2024 har forutsatt at det skal spares 3 millioner kroner årlig ved å konkurranseutsette renholdet.

Torsdag drøfter politikerne saken i kommunestyret. Få med deg høydepunktene fra kommunestyret i vårt direktestudio.

Renholdsarbeider Siv Almestad er travelt opptatt med å holde det rent på Kleppestø sykehjem. Foto: Tom-Stian Karlsen

Legger ned etter 40 år

På Herdla har det i flere år stormet rundt kompostanlegget til Askøy Miljørens etter klager på lukt og deponering av masser. Etter 40 års drift er anlegget nå lagt ned.

Nye og strengere krav for håndtering av slam ble avgjørende for at driften ikke fortsetter.

– Kravene som nå stilles ville ikke vært overkommelig for oss. Hvis vi skulle klart det måtte vi gjort store investeringer, sier Morten Bjørnstad, som driver Askøy Miljørens.

Slam fra Askøy blir ikke lenger kompostert på Herdla. Foto: Jan Erik Storebø (arkivfoto)

Sjekk alle eiendomssalg

Har du fått med deg Askøyværingens boligkart? Her kan du klikke på kartet, bevege deg rundt og sjekke hva boliger og næringseiendommer på Askøy har gått for de siste 60 dagene.

Nylig ble blant annet en næringseiendom i Marikoven solgt for 9,7 millioner etter budrunde.

I denne saken kan du få opplysninger om hvert enkelt salg. Opplysningene er hentet fra offentlige og åpne register over eiendomsoverdragelser.

På næringstomten i Marikoven er det i dag næringsbygg med produksjonslokale for båter. Foto: Privatmegleren/Herman Brandt

