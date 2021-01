Boligmarkedet: Meglernes spådommer for 2021

Fanabuen Christina Duesund solgte og kjøpte i samme marked, endte med drømmehuset på Askøy.

Foto: Kyrre Styve. Fotomontasje: Inger Elise J. Økland

– Utsiktene for 2021 ser gode ut. Vaksinering er i gang og renten forventes å ligge lavt. For 2021 venter vi et totalsalg på nivå med 2020 og vil spå en prisoppgang mellom 4-5% for både Askøy og Øygarden, sier eiendomsmegler Pål Johannessen i Eiendomsmegler Vest.