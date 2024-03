Hordaland tingrett kommer med kritikk av begge parter etter en boligbygging som gikk galt.

Bakgrunnen for rettssaken er kort forklart slik:

En håndverker på Askøy engasjerte et byggefirma til å bygge bolig til han. Planen var at håndverkeren selv skulle gjøre en betydelig jobb på huset.

Etter hvert pekte håndverkeren på en rekke mangler ved huset, og krevde derfor erstatning.

Manglene handlet blant annet om lekkasjer, mangelfulle bærebjelker og at ikke alle deler av huset ble slik tegningene viste.

Reagerte på summen

Totalt krevde håndverkeren/huseieren 5,7 millioner i erstatning. Men dommerne barberte summen kraftig. I dommen blir det konkludert med at huseieren har tatt altfor kraftig i når det gjelder kostnader til utbedring. Også advokatutgiftene er kunstig høye, mener retten.

Dommerne går langt i å peke på at formalitetene i avtalen mellom håndverkeren og byggefirmaet var altfor uformell og uklar i detaljene. Retten har bestemt at huseieren skal få erstatning, men at denne skal avgrenses til 3,4 millioner.

Spørsmålet er om huseieren kommer til å få noe som helst. Firmaet er nemlig under tvangsavvikling på grunn av manglende regnskapsførsel. Og det ligger ikke store verdier i boet.

Ikke personlig ansvarlig

Huseieren har krevd at dersom firmaet ikke kan betale, må mannen som både var daglig leder og styreleder punge ut. I visse tilfeller kan leder og styreleder i en bedrift bli holdt økonomisk ansvarlige. Men dommerne mener at lederen her ikke har brutt handlingsnormene i aksjeloven.

Dommen i tingretten innebærer derfor at erstatningssummen mannen kan få, er avgrenset til hva som eventuelt finnes av penger i konkursboet.

Ankefristen er ikke ute.