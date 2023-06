Ungdom driv med rekruttering til kriminalitet og narkotika – politiet åtvarar

Ungdom ned i 12-årsalderen driv med narkotika, ran og utpressing. Politiet åtvarar mot at fleire enn før blir dratt med i dei kriminelle handlingane.

Det er over 150 politimelde saker i Øygarden og Askøy så langt i år der gjerningspersonen har vore under 18 år. I fjor var det 66 slike saker i same tidsrom.

Konstituert politistasjonssjef Sven Erik Midthjell seier ein ser utviklinga tydelegast i Øygarden, men at det også veks fram på Askøy.

Dei har ei oppmoding til foreldre i sommarferien.