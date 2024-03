Klokka 15.44 fikk et kjøretøy trøbbel i Nygårdstunnelen retning vestover. Klokka 16.03 melder Vegtrafikksentralen at det er fri ferdsel i tunnelen.

Torsdag er Godviksvingene åpnet opp igjen for ettermiddagsrushet i retning Askøy. Veien har tidligere vært stengt som følger av byggingen av Sotrasambandet, men køkaoset har ført til at Statens vegvesen har åpnet opp for gjennomkjøring i retning Askøy.