Må krysse fylkesveien for å komme seg hjem fra skolen. Forbi suser lastebilene

Det er mange på Fureneset som er er bekymret for trafikksikkerheten for sine skolebarn. Her er noen av dem som møtte Askøyværingen i forrige uke. Foran fra venstre: Leon Stien Kjellevold, Lise Sekkingstad Fauskanger (velforeningsleder på Fureneset), Tormod Stien Kjellevold, Birthe Børresen, Christine Pace og hennes barn Charlie og Sienna Skye, Henny Louise Stillwell, Morten Kjørlaug og Joanna Kczor. Bakerst i bildet står Renate Decartier. Foto: Jan Erik Storebø