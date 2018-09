Martin (7) dro opp kjempe fra dypet

Martin Klavins fra Askøy var på fisketur etter havål i Øygarden, sammen med faren Artur og fiskepartneren Julian Hugland i helgen. Det forteller fiskenettstedet Hooked.

Den unge fiskeren måtte kjempe hardt for å få den kraftige fisken på land – med litt hjelp fra faren.

– Det var knallgøy, men veldig tungt. Havålen var stor og slimete, og så var den veldig tøff, sier Martin Klavins (7) fra Askøy til Hooked.

Ifølge fiskenettstedet er havålen mest aktiv etter mørkets frembrudd. Siden Martin har leggetid innen 23.30 når han er med faren på nattfiske, måtte han utnytte mørketimene godt.

– Det ble full klaff, for Martin fikk to havåler før leggetid. Den minste ålen var rundt fem kilo, mens den største var flotte 13,5. Det er ny personlig rekord for Martin, og da var både han og pappen veldig fornøyd, sier Artur til Hooked.

Etter veiing og fotografering, ble begge ålene sluppet trygt tilbake i vannet.

Julian Haugland

Etter at en sliten 7-åring åring hadde lagt seg, fortsatte de voksne å fiske utover natten. De neste timene landet de ytterligere åtte havåler, og Artur sikret den største fangsten med en fisk på hele 20,7 kilo.

– Fighten var brutal, og de første fem minuttene tok den bare snøre. Etter hvert fikk jeg overtaket. Med 20,7 kilo er det årsbeste, og en fisk jeg er veldig godt fornøyd med, sier Artur til Hooked.