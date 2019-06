Leserne har talt: Askøys fineste turløype er kåret

Siglingavatnet rundt er Askøys fineste turløype. Det er leserne sin klare dom etter at 466 stemmer ble levert inn. Hele 198 av disse valgte å stemme på Siglingavatnet, noe som utgjorde hele 42 prosent av stemmene. Nærmest fulgte Kolbeinsvarden via Kjærlighetsstien som fikk 23 prosent av stemmene.

Da vår turnanmelder gikk turen kunne han melde om at det er en tur som er lett å gå, men som samtidig har spennende utsiktsplasser:

«Det er åpent og fint rundt vannet, og jeg synes dette absolutt er en verdig kandidat til Askøys fineste turløype.», meldte han.

Dette har skjedd

Det var i slutten av mars at Frisklivssentralen, Askøy Turlag og Askøyværingen gikk sammen om å finne Askøys fineste turløype.

22. april gikk fristen ut for å komme med forslag. Det kom inn totalt 149 forslag, og de aller fleste som nominerte sine kandidater valgte å gjøre det med å bruke #Askøysfineste på Instagram.

Av de 149 forslagene som kom inn var det 29 forskjellige turer som ble foreslått.

Like over påske plukket en jury ut fem finalekandidater som kjempet om å bli Askøy fineste turløype: Siglingavatnet rundt, Kolbeinsvarden via Kjærlighetsstien, Brenneklubben via Follesemarka, Skotnes og Tveiteskogen via Annfinnåsen.

Arrangerer tur

Nå som vinneren er klar blir det satt opp tur rundt Singlingavatnet onsdag 21. august mellom klokken 18.00 og 21.00. Turen vil gå med Askøy turlag og Frisklivssentralen som arrangører. Oppmøtested blir ved Asfaltverket i Kjerrgarden/Åsebø.

Anita Svarstad Greenland fra Frisklivssentralen tok initiativ til konkurransen. Hun synes responsen har vært god, og forteller at det kjekt å se at mange har engasjert seg og at man har fått frem turer som ikke alle vet om.

– At det var Singlingavatnet som gikk av med seieren er kjekt. Dette er jo en tur som har blitt løftet frem det siste året med tanke på alt det flotte arbeidet rundt lysløypen. Og selv om dette arbeidet ikke er ferdigstillt er turområdet allerede tatt godt i bruk, sier Svarstad Greenland.

Hun påpeker videre at mange har tatt turen og gått de nye veiene ved Singlingavatnet, men alle har kanskje ikke gått stien rundt vannet.

Fakta: Greit å vite om turen: Siglingavatnet rundt Siglingavatnet rundt.

Lengde på turen: cirka 6,5 km.

Varighet: cirka 2 timer.

Tilgjengelighet: Den offisielle parkeringsplassen er ved Heiarvang grendahus på Træet. Det er også mulig å starte fra Asfaltverket ved Åsebøflaten. Fra Asfaltverket følger man ned mot den nye lysløypen. Følg grusveien til høyre cirka fem minutter og ta inn på sti til høyre merket Siglingavatnet rundt.

Disse vant premier

Juryen har trekt ut fem vinnere blant de 466 som har avgitt stemme. Dette er:

Anne Havre. Vinner av et halvt års abonnement med Askøyværingen. Havre vil bli kontaktet om dette.

Stine Marte Elgsås. Vinner av gavekorg fra Frisklivsentralen med kokebok, powerbank, badehette/svømmebriller, drikkeflaske, refleksvest, Frisklivs-skjorte og hals.

Stig Kjerrgård. Vinner av ryggsekk fra G-sport.

Aksel Eikevåg. Vinner av to hyttekuponger fra Askøy turlag.

Vinnerne kan hente premiene i redaksjonslokalene til Askøyværingen fra og med mandag 1. juli.