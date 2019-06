Bakterieutbruddet kan ha vært 31. mai

Ved å se på legevakt-henvendelser og pasienthistorier, mener Askøy kommune nå å ha funnet ut når vannet ble smittefarlig:

Mellom 31. mai og 3. juni.

Man har da regnet med den normale inkubasjonstiden ved Campylobaker-smitte, det vil si tiden det tar fra man får bakteriene i seg til man blir syk. De siste dagene har tallet på nye sykdomstilfeller avtatt sterkt.

– Dette indikerer at de grepene vi tok, virket, sier varaordfører Bård Espelid.

Natt til torsdag 6. juni var det stor pågang på legevakten av folk med kraftig magesyke. Torsdag morgen så sykepleiere et mønster i hvor pasientene kom fra, og varslet om det. At så mange pasienter bodde i samme område, Kleppe, tilsa at det var en lokal smittekilde.

Torsdag kveld ble det sendt ut kokevarsel til alle som får vannet fra Kleppe vannverk. Senere ble et høydebasseng koblet av drikkevannsnettet, og det ble satt i gang kraftig kloring av vannet.

– Tiltakene har hatt god effekt, sier Espelid.

Han viser til at det ikke lenger er funnet bakterier i drikkevannet, med unntak av høydebassenget som altså nå ikke er en del av nettet.

– Vannet i det nye høydebassenget er reint, konstaterer varaordføreren.