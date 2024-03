Det var da de bakte julekaker hos mormoren til Freja Skern-Mauritzen (18) at ideen kom.

– Vi snakket om krigene både i Ukraina og på Gaza, og om hvor lett det er å føle seg maktesløs. Vi får hele verden inn på telefonen. Da kan man bli litt overveldet og føle seg handlingslammet. Da kom tanken om at vi faktisk kan gjøre noe, sier Freja.

Hun går nå i tredje klasse på musikklinjen ved Bergen Private Gymnas, og opplever at mange rundt henne kan synes det er skremmende å snakke om alt som skjer i verden.

– Vi snakker en del om det som skjer i timene, om den historiske bakgrunnen for det. Men det er så mange store problemer å ta innover seg, både med tanke på miljøet og hvordan situasjonen er i verden nå. Det blir ubehagelig for mange å snakke om det, og man velger ofte heller å la være, sier hun.

Det går med mye tid til planlegging. Foto: Hilde Olsen Aalvik

Arrangeres i april

Samme kveld som far og datter bestemte seg for at de ville gjøre noe, sendte de mail til Askøy kommune for å booke Fargeriet.

Det fikk de.

– Da var det bare til å gå i gang, forteller Rasmus.

Festivalen har de kalt Folk for fred, og den skal arrangeres lørdag 13. april.

– Det er viktig for oss å få frem at Folk for fred ikke handler om å ta standpunkt om hvem som har rett og hvem som tar feil i disse krigene. Det vi er opptatt av er å kunne gjøre noe for dem som blir uskyldig rammet, sier Rasmus.

Vil gi dem som opplever krig en stemme

Festivalen er delt inn i tre deler, og starter med Kulturspirer for fred.

– Her vil barn og unge opptre, og vi skal blant annet ha en felles linedance, forteller Freja.

Arrangementet går deretter videre til Hjerter for fred.

– Også ved denne delen vil det blir sang og musikk. I tillegg vil folk som har tilknytning til krigene få snakke til de fremmøtte, forteller Freja.

– Disse tragediene er utrolig nære oss. Det er de menneskeskjebnene som opplever disse krigene tett på vi ønsker å gi en stemme, legger Rasmus til.

Mot slutten av kvelden vil det bli en Fest for fred.

– Da blir det fest i Fargeriet. Foreløpig har vi syv band som skal spille, forteller Rasmus.

Både Freja og Rasmus synes engasjementet har vært stort når de har fortalt om festivalen. Foto: Hilde Olsen Aalvik

Overskuddet går til hjelp

Allerede har flere meldt seg som frivillige for å hjelpe til. Engasjementet har vært stort, forteller de.

– Men alle som har lyst til å hjelpe til, enten ved å selge kaffe og kake, bake, stå vakt eller i baren om kvelden må gjerne ta kontakt. Vi trenger fortsatt flere som kan bidra. Om flere har lyst til å opptre har vi også plass til det, sier Rasmus.

Festivalen er tenkt som en arena for at folk, som kanskje føler som dem, kan få mulighet til å gjøre noe.

– Alt er frivillig, og vi kommer til å samle inn penger, forteller Freja.

Overskuddet som kommer inn vil de fordele likt og gi til HMM Helsehjelp Ukraina, og Askøy Røde Kors, som kan formidle til hjelp på Gaza.

Gleder seg stort

Både far og datter er glade for å kunne arrangere noe som dette sammen.

– Når jeg gjør det med pappa vet jeg at det blir gjennomført. Det er også veldig hyggelig å kunne gjøre dette sammen, sier Freja.

Det hviler en viss nervøsitet for selve dagen. Men de gleder seg også stort.

– Det er mye som skal koordineres og ting som må ordnes før dagen er her. Men vi gleder oss utrolig mye, sier Rasmus.