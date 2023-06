Sommerkontoret har startet. Se hvilke aktiviteter du kan bli med på i sommer

Ungdommer er ansatt på Sommerkontoret for å arrangere aktiviteter for barn og unge på Askøy. På onsdag gikk startskuddet av med en dessertkamp.

Barn og unge kan forvente mange forskjellige aktiviteter i løpet av skoleferien.

16 engasjerte ungdommer er ansatt for å finne på aktiviteter for barn og unge gjennom hele sommeren.

– Det er et gratis fritidstilbud for 10–15 åringer med fokus på mange forskjellige aktiviteter, sier Freja Skern-Mauritzen som har jobbet hos Sommerkontoret tre år på rad.

Hensikten er at det skal være aktiviteter som passer for alle.

Varer hele sommeren

De ansatte får selv ta initiativ til hvilke aktiviteter som skal arrangeres. Alt fra frisbeegolf, graffiti, skating, dessertkamp og idrettsdag, er aktiviteter som barn og unge kan få bli med på. Sommerkontoret varer hele skoleferien.

Den første aktiviteten for sommeren var dessertkamp. Her var det om å gjøre å lage den beste desserten.

Se liste lenger ned i saken over hvilke aktiviteter som blir arrangerte de neste fire ukene.

Stella, Nora og Aurora var selvsikre da de skulle være med på dessertkampen.

Visper, boller og egg fløy rundt på kjøkkenet på Kleppestø ungdomsskole da det skulle konkurreres om å lage den beste desserten. Stella Olsen, Nora Wolden og Aurora Vikanes laget en vaniljekake og selvtilliten var på plass.

– Det er ikke så vanskelig, det er som å lage en sjokoladekake, sier jentene.

Fra uke 25–27 vil Sommerkontoret holde til på Frivilligsentralen på Kleppestø. Deretter flytter de seg til biblioteket på Kleppestø senter fra uke 27–32.

Se liste over hvilke temaer det vil være de forskjellige ukene:

1 Uke 25: Dessertkamp, Rebus og Mesternes mester 21. juni: Dessertkamp! Dette var en suksess i fjor som ble gjentatt i år. Her var det om å gjøre å lage den beste desserten og dommerne valgte en vinner. 22. juni: Rebus på Kleppestø. 23. juni: Fredagen er det duket for Mesternes mester. Her kan barn og unge konkurrere i forskjellige grener.

2 Uke 26: Internasjonal uke 26. juni: Internasjonal sang og dans. Her kan du få oppleve musikk og dans fra andre land. 27. juni: Internasjonalt hobbyverksted. 28. juni: Matlaging med internasjonal mat. 29. juni: Internasjonal rebus og film. 30. juni: Idrettsdag med internasjonale sporter.

3 Uke 27: 3. juli: Kongen befaler! Selvsagt inspirert av programmet på TVNorge. Her må deltakerne tenke utenfor boksen når de skal løse oppgavene. 4. juli: Brettspill, dataspill, film og vafler. 7. juli: Telttur til Herdla. Her kan du bli med på forskjellige aktiviteter som bading, grilling, ro i kano og mer.

Amalie Melby Arnesen i Sommerkontoret opplyser at det ikke er en fastsatt program for resten av sommeren, men at det er planer om å blant annet klatre, spille golf, bade, besøke Naturhistorisk museum og mye mer. Følg med på Facebook-siden deres og Snapchat.