Store fornyelser på gang for matbutikken

Kjører du innom Rema 1000 på Juvikflaten, vil du finne stengte dører.

Etter at de siste kundene gikk ut av butikken fredag kveld, startet en annen aktivitet. Hele butikken ble ribbet for innmat, og vil holde stengt i cirka to uker fremover.