To personer til legevakten etter kraftig kollisjon

SISTE (10.12): Ifølge Politiet i Hordaland på Twitter skal veien være ryddet. Noen minutter seinere ser det ut til at trafikken over og rundt Askøybrua flyter greit. Politiet melder også at to personer er kjørt til med ambulanse til Bergen legevakt.

– Nødetatene er på vei til stedet, skrev 110 Hordaland på Twitter klokken 09.46.

– To biler skal være involvert og det er mest sannsynlig snakk om en påkjøring bakfra, sa trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Hanne Norheim til Askøyværingen klokken 09.50.

Jan Erik Storebø

Omtrent samtidig meldte en tipser i en e-post til AV at det var full trafikkstans på broen. En annen tipser fortalte over telefon at det hadde vært en «kraftig kollisjon» på broen.

Klokken 10.00 sa politiførstebetjent Hilde Røhmesmo ved Askøy lensmannskontor følgende til Askøyværingen:

– To patruljer er på stedet. Tre biler skal være involvert, men det ser foreløpig ut til at det ikke er noen alvorlig personskader. Ulykken skjedde klokken 09.41.

AV-journalist Jan Erik Storebø rykket ut til ulykkesstedet.

– Ulykken har skjedd helt i enden av broen på fastlandssiden. Det jobbes nå på spreng for å rydde stedet og alle nødetatene er på plass. Det ser ut som kollisjonen har vært ganske så kraftig, meldte Storebø litt over klokken 10.