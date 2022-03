Ønsker å flytte hit, men først må flere hindre passeres

– Strusshamn er slutt for oss. Vi må finne noe annet, sier Harry Heggholmen.

Det er snart fem år siden Askøyværingen skrev at Strusshamn Båt og Servicesenter hadde startet opp i det gamle industribygget på Viksundtomten. Nå må de flytte. Årsaken er at de nye eierne har planer om å rive industribyggene i Strusshamn, og bygge boliger.

Mye tyder på at selskapet driver videre fra Hanøytangen. Tomten er like etter Marholmen bro, og er kun noen hundre meter fra avkjørselen til industriområdet. Det er her vi møter daglig leder Harry Heggholmen.