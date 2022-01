Våren kom tidleg på Erdal i år

Gjert Olav Andersen syntes at sauen hadde lagt på seg sidan sommarbeitet. På tysdag fødte ho to lam.

Lamminga pleier å byrja i slutten av mars eller tidleg i april, og kan vara heilt til midten av mai.

Gjert Olav Andersen driv garden på Erdal saman med foreldra Asbjørn og Else Marie Andersen. Han fortel at dei to lamma er resultatet av ei uventa graviditet.