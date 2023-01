Reagerer kraftig på nedskalert hallforslag

Klubben har på få år fått over 400 medlemmer. Nå risikerer de å stå uten plass i den nye idrettshallen som skal bygges på Myrane.

– Det er et stort miljø for klatring på Askøy, men jeg vet ikke hvordan vi kan fortsette som klubb uten å ha lokaler i den nye hallen, sier Svenn Are Tumyr i Askøy klatreklubb.