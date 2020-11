Lenge til du får lade her, tør ikke å satse på Kleppestø

Lading for elbiler finnes ved en rekke matbutikker på Askøy, men ikke ved bensinstasjonene. Hvorfor er det egentlig slik?

YX 7-eleven og Esso holder til kun et steinkast fra hverandre på Kleppestø. Egil Leganger og Ronny Nilsen snakker nå om hvorfor det er så vanskelig for dem å satse på lading for elbil. Foto: Jan Erik Storebø (collage)

– Problemet er at det ingen som vet hva som skjer med planene for Kleppestø. Jeg vet ikke hvor lenge vi vil ha denne beliggenheten, og om vi vil være her om to år eller fem år.