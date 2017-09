– Kom til Kleppestø, her er det mange ledige parkeringsplasser

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Kleppestø senter melder at det er mange ledig parkeringsplasser foran senteret. Det betyr at det er fullt mulig å komme seg til Kleppestø fra for eksempel Strusshamn, Follese og Hetlevik, eller andre steder sør på øyen.

Det som er viktig å huske på er at du må kjøre om Kleppe og Torvgarden for å komme ned til senteret på grunn av stengte veier under VM lørdag.

– Kundeparkeringen ved Kleppestø senter blir stengt fra Dolly Dimples og rundt til sør, men ellers er all parkering ved Kleppestø senter forbeholdt våre kunder og deltakere til folkefesten. Vi har masse ledige parkeringsplasser. Her er det bare å komme, sier Kristin Bull Wingaard, markedsansvarlig ved Kleppestø Senter, like før klokken 10 lørdag.