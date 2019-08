Redningsaksjon: Nødetatene hentet person opp av vannet

Det pågikk en redningsaksjon i sjøen ved Skotneset sør for Fromreide sent onsdag kveld/natt til torsdag. Politiet fikk melding om en båt som kjørte i sirkel uten at noen var om bord.

Nødetatene og luftambulansen var på stedet. En person ble funnet i vannet, tilstanden er uviss.

Undersøkte om det var flere om bord

– Observasjoner før båten gikk i ring tyder på at det bare var en person i båten. Men vi jobber med å få verifisert dette, sa Cecilie Øversven ved Hovedredningssentralen Sør-Norge klokka 23.49.

Politiet fikk meldingen om at båten gikk i ring klokka 22.43. Redningshelikopter, redningsskøyte og brannbåt var på stedet, i tillegg til politi og ambulanse på land. Dessuten responderte flere sivile fartøyer på Mayday-melding og ble med på søket.

Flydd til sykehus

Kloka 23.55 meldte politiets operasjonssentral at personen som ble hentet opp av vannet blir flydd til sykehus, og at skadeomfanget er ukjent.

Senere ble det rettet til at personen ble fraktet med ambulanse til sykehus.

– Ut fra infoen vi har, var det en person i båten. Det pågår derfor ikke en aktiv leteaksjon i området nå, sa Steinar Hausvik, operasjonsleder i Vest politidistrikt til Askøyværingen klokka 00.01.

Klokka 00.10 befant redningsskøyta Kristian G. Jebsen seg fortsatt i området. Men Hovedredningssentralen meldte da at det ikke var indikasjoner på at flere personer var involvert.