Folk raser: Dette kan være grunnen til at du ikke fikk kokevarsel

Flere har vært kritiske til mangel på varsling eller sen varsling etter vannkrisen ble kjent torsdag ettermiddag. Både på Askøyværingen og kommunen sine Facebook-sider er det mange av kommentarer om dette.

«Katastrofe. Sterkt kritikkverdig at jeg fikk vite om dette via nettaviser langt før kokevarsel ble sendt ut», skriver Stian Toftevåg.

«Har ikkje fått SMS bor på Juvikflaten. Jeg har vært syk i tre dager med kraftige magesmerter», skriver Mona Stenshorne Stensvold.

AV har dessuten blitt kontaktet på telefon av flere beboere i Kleppestø-området som er frustrerte over at de ikke mottok varsel på SMS. En av dem som ringte var Liv Mortensen som bor i Solhola på Kleppestø.

– Jeg fikk selv melding klokken 18 torsdag, men min sønn som bor på Stongafjellet har ikke fått melding. Halv syv fredag morgen hadde han fremdeles ikke fått SMS. Det er ikke godt nok. Vi er frustrerte. Varslingen er ikke god nok, sier hun.

Varsler geografisk område

Ifølge Dag Folkestad, kommunikasjonssjef i Askøy kommune, er varslingssystemet integrert med et kartsystem. Det gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

– Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner, sier Folkestad.

– Hvorfor er det så mange som ikke blir varslet?

– Det kan være flere årsaker. Dersom noen nylig har flyttet, så må for eksempel telefonen være registrert på den nye bostedsadressen, sier Folkestad og viser til informasjon på kommunen sin nettside.

Vil gjennomgå rutinene

Under en pressekonferanse fredag opplyste rådmann Eystein Venneslan at den første SMS-en ble sendt ut rundt klokken 16 torsdag. Senere ble varselet utvidet til et større område. Varselet torsdag kveld kom etter indikasjoner på at smitten kunne ha spredd seg ytterligere.

På spørsmål om varslingen til innbyggerne har vært for dårlig svarte rådmann Venneslan dette:

– Når det gjelder varsling ut til folk er det naturlig at det vil bli gått nøye gjennom. Jeg er helt sikker på at vi kan trekke noen lærdommer fra denne prosessen, sa Venneslan.

Dette kan være årsaker til at du ikke har fått varsel:

Har du nylig flyttet? Telefonen må være registrert på din bostedsadresse.

Har du mobilen registrert på arbeidsgiver?

Har du hemmelig nummer?

Har du reservert deg for nummeropplysning?

Har du fått nytt mobilnummer?

Dette kan du gjøre:

Oppdater opplysningene og meld alltid flytting til Folkeregisteret. Har du jobbtelefon eller hemmelig nummer kan du registrere telefonnummeret i kommunen sitt tilleggsregister. Les mer om det her.

Ifølge kommunen vil telefonnummeret da bli inkludert i varslinger som angår deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av seksjon Vann og avløp til dette formålet, står det på kommunens nettside.