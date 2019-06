Flere gir ut en hjelpende hånd til de som er rammet av epidemien

Siden det ble klart at drikkevannet sør på Askøy er smittefarlig, har kommentarfeltene både i lokalavisen og på kommunens facebooksider kokt. Det er mye frustrasjon og sinne.

Noen personer har derimot skilt seg ut i mengden.

«Om noen ønsker å hente vann så er dere hjertelig velkommen til å hente hos oss på Erdal. Kommer dere ikke ut av huset pga. sykdom så si ifra så kan vi tappe på flasker og komme hjem til dere.»

Innlegget ble skrevet av Kristin Noreng-Fjellheim fra Erdal.

– Når vi er i en krisesituasjon må alle som ikke er berørte hjelpe til. Hos meg har jeg gitt folk tilbud om både vann og dusj, og jeg vet at behovet er skrikende, sier Noreng-Fjellheim til AV.

Rekker ut en hånd

Hun forteller at hos flere familier ligger alle syke, og det er mange som ikke har mulighet til å skaffe rent vann selv.

– Det skal så lite til for å rekke ut en hånd og hjelpe. Vi som har drikkende vann må hjelpe litt til. Det kunne skjedd hvor som helst, og jeg vet iallefall at vi hadde satt pris på at noen hadde rukket ut en hånd, fortsetter hun.

Det er ingen ukjente som har henvendt seg for hjelp enda, men hun håper at flere vil dukke opp etterhvert.

– Jeg håper Askøy kan åpne både dører og vannkraner for hverandre nå. Vi må vise at vi er et samfunn som klarer å ta vare på hverandre, sier Noreng-Fjellheim og legger til:

– Alle som legger ut tilbud for å hjelpe, gjør det nettopp fordi de ønsker å hjelpe. De krever ingenting i retur. Det er bedre at man takker ja til hjelp, enn at krisen skal bli enda større.

Samtidig påpeker hun at det er en tid for å peke finger og fordele skyld.

– Det er en tid for alt. Nå er det faktisk tid for å hjelpe de som er rammet.

Tilbyr badekaret til de yngste

En annen som har skilt seg ut er Cindy Elise Pedersen fra Ramsøy.

«Vi ønsker å bidra i denne situasjonen, men har begrenset kapasitet. Vi vil derfor tilby rent vann og et badekar hjemme hos oss til små barn som trenger å få seg et bad <3 de minste svelger ofte vann når de bader, derfor fokus på dem. :) Er gjerne ikke så mye hjelp, men er det vi kan tilby. :)»

Også hun mener at det er viktig å stå sammen i krisesituasjone, og holde fast på det positive man kan finne.

– Nå er denne situasjonen mye verre enn det vi har vært gjennom tidligere, men jeg vet at folk er flinke til å stille opp for hverandre når det trengs, sier Pedersen.

Tankene går til de minste

Hun har selv tre barn, hvor yngste er tre år. Pedersen har selv sett hvor mye vann de får i seg når de bader.

– Tankene gikk fort til disse små som man gjerne ikke fikk badet, fordi man er redd for at de skal få i seg vann, innrømmer Pedersen.

Selv har hun vært klistret til både telefon og pc siden det ble klart at drikkevannet var forurenset.

– Jeg sa til min mann at dette kunne vært hvem som helst, også vår familie med små barn. Jeg hadde rett og slett ikke noe annet valg enn å tilby og hjelpe, fortsetter hun.

Et par timer etter dette intervjuet var derimot ungene til Pedersen også blitt syke.

– Jeg må dessverre informere at badekaret nå er stengt. Ungene har blitt akutt syke med feber og magesmerter. Det viser seg at minstemann har blitt smittet gjennom kontaktsmitte, skriver Pedersen i en melding.

Hun vil likevel oppfordre andre til å hjelpe til om de kan.

Alle ser på Askøy

En annen som var tidlig ute med å rekke ut en hånd var Elise Mjelstad fra Florvåg. (For ordens skyld, hun får vannet fra Ingersvatnet). Lørdag skrev hun følgende:

«Om noen trenger vann, er de velkommen til å hente vann her hos meg i Florvåg. Vet det er satt ut tanker rundtom, men tilbudet er der hos meg også.»

– Jeg syntes det er ille nok at folk er blitt syke, men jeg syntes ikke det er rett at de skal betale for vannet i tillegg. Jeg vet det er tanker rundtom, men de kan gå tomme. Tilbudet står uansett, sier Mjelstad.

Også hun påpeker viktigheten av at lokalbefolkningen nå viser at de kan stå sammen.

– Om det er en tid vi skal hjelpe hverandre er det nå. Dette er en alvorlig og stor krise, og vi må vise at vi kan stå sammen og hjelpe de som trenger det, fortsetter hun.

I etterkant av at hun la ut innlegget har det dukket opp flere som ønsker å hjelpe.

– Jeg så at noen tilbød å sette på varmtvannstanken i et tomt hus, slik at folk kunne dusje om de ville det. Jeg syntes det er fint gjort, forteller hun.

Nå oppfordrer hun så mange som mulig til å rekke ut en hånd, og gjerne kjøre ut med vann til de som ikke kommer seg noen steder.

– Vi må vise landet hva vi egentlig står for nå, og vise at vi bryr oss om hverandre, sier hun avslutningsvis.