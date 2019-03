Er det her vi finner Askøys fineste turløype? Send inn dine forslag

Det er gått en uke siden Askøyværingen i samarbeid med Frisklivssentralen og Askøy Turlag sparket i gang vårens store konkurranse. Sammen ønsker vi å finne Askøy fineste turløype, og til det trenger vi din hjelp.

Så langt har det kommet inn fire tagger på Instagram med #askøysfineste. Der er blant annet turen som går mot Skotnes fra byggefeltet på Davanger foreslått.

Foreslår Siglingevatnet rundt

Tur til Dronningen og Brikafjellet er også nevnt, i tillegg har en av våre lesere kommentert at han savner omtale av turen til Follesemarken og Brenneklubben.

«Her har man en fantastisk utsikt fra Brenneklubben, samtidig så har vi Follesevannet, med bademuligheter, skogsområder og lyngmarker nordover i området», skriver Erling Juvik.

Privat

Vi har også mottatt e-post som er merket med #Askøysfineste. Der foreslår Terje Mathias Haugland Siglingevatnet rundt.

#Turen starter ved Stormyra, følger lysløypen østover 700 meter, ny sti med bro helt nede ved Siglingevatnet sørende. Fin utsikt nordover vatnet. Over noen blaute myrer og så er vi over på østsiden av Siglingevatnet. Nydelig utsikt flere steder, ser helt til Ulriken. Litt opp og ned før vi er over på lysløypen. Den kan vil følge helt tilbake til Stormyra igjen. Hele runden tar to timer i passe rolig tempo, ca. seks kilometer», skriver han.

Jan Erik Storebø

Slik er konkurransen

I tiden fremover håper vi å høre fra flere av dere. Forslagene merkes ved å legge ut bilde på Instagram med #askøysfineste innen mandag 22. april. Det er også mulig å sende e-post til redaksjonen@av-avis.no. E-posten må merkes med #askøysfineste.

Om du bruker Instagram eller e-post for å foreslå turer, ønsker vi at du kommer med en kort beskrivelse av turen.

Etter at alle turforslagene er kommet inn, vil det bli plukket ut ti finalekandidater som alle kan stemme på. De som stemmer er med i trekningen av premier fra Frisklivssentralen, Askøy Turlag, G-sport og Askøyværingen.