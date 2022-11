Nå kommer det store prishoppet på vann og kloakk

Grunnen til at gebyret for vann og kloakk øker ekstra mye på Askøy neste år, er at altfor lite har blitt gjort de siste 30 årene.

Innbyggerne på Askøy har betalt en høy pris i form av vannkriser og sykdom på grunn av manglende satsing på vann og avløp.

Nå kan ikke politikerne lenger utsette investeringene som trengs, dermed øker gebyret kraftig til neste år.

– Prisøkningen kommer tidligere, kraftigere, og vil trolig vare lenger enn antatt, sier Rafael Cobo Garrido (SV).